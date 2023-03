In den Schulen in Coburg, Kronach und Lichtenfels wurde in den vergangenen Wochen wieder intensiv getüftelt und experimentiert. Die Kinder und Jugendlichen stellten sich beispielsweise am Gymnasium Burgkunstadt die Frage, wie Motorabgase völlig von Feinstaub befreit werden können, und entwickelten Filter sowie Filterstoffe.

Biologie, Technik und Chemie

Am Gymnasium Alexandrinum Coburg wurde der Metall- und Nitratgehalt von konventionellem und biologisch angebautem Gemüse verglichen. Diese und viele weitere Ideen präsentieren die Schüler gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen aus Oberfranken beim 22. Regionalwettbewerb von „ Jugend forscht “, Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb.

Die 124 Kinder und Jugendlichen haben sich in den vergangenen Wochen mit kniffligen Fragen auseinandergesetzt, experimentiert und dabei die eine oder andere überraschende Entdeckung gemacht. Die 76 schriftlichen Ausarbeitungen lassen auf ein hohes Niveau schließen.

Die meisten Projekte reichten die jungen Teilnehmer in den Fachbereichen Biologie, Technik und Chemie ein. Besonders erfreulich: Dieses Jahr gab es Anmeldungen aus allen oberfränkischen kreisfreien Städten und Landkreisen.

Vorstellung an einem Tag

Die Landkreise Kronach , Lichtenfels und Coburg sowie die Stadt Coburg stellen 23 Teilnehmer mit zehn Projekten. Die meisten Arbeiten wurden am Gymnasium Ernestinum Coburg eingereicht. Die 13 Schüler nehmen mit fünf Projekten teil,

gefolgt vom Gymnasium Alexandrinum Coburg mit zwei Projekten von fünf Teilnehmern.

Diesmal gibt es eine Neuerung: Alle Kinder und Jugendlichen werden ihre Arbeiten in Oberfranken an einem einzigen Tag präsentieren. Vor der Pandemie gab es zwei Wettbewerbstage, unterteilt nach Altersgruppen. Die Kinder bis 14 treten weiterhin in der Sparte „Schüler experimentieren“ an und Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren in der Sparte „ Jugend forscht “.

Die Gewinner der Regionalwettbewerbe treten bei den Landeswettbewerben an. Die Landessieger nehmen dann am Bundeswettbewerb teil. red