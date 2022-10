An der Montessori-Fachoberschule Kronach wird unter anderem ein Gestaltungszweig angeboten, der erst vor zwei Jahren neu gegründet wurde. Bereits im letzten Jahr gab es auch die ersten durchweg positiven Abschlüsse des Fachabiturs zu diesem Zweig.

Mehr durch Zufall wurde dieser gestalterische Zweig nun vom Theaterverein Frohsinn in Neukenroth angeregt, auf der Theaterbühne des Fillwebersaals zu agieren. Gestaltungslehrerin Lisa Stöhr hatte sich, nach einem Vorschlag von Schulleiter André Schneider, mit ihren 15 Schülern für die Gestaltung des Bühnenbildes in Neukenroth entschieden.

In Lehrplan aufgenommen

Die Schule hat in dem Fall die Anfrage gerne angenommen, um den gestalterischen Part dieses Theaterstückes in den Lehrplan mit aufzunehmen. Im Gestaltungszweig werden Medien wie Fotografie und Gestaltung in Theorie und Praxis wie Malerei und Zeichnen, 3-D-Konzeptur, Plakate und Industrielle Gestaltung gelehrt. Hierbei dürfen sich die Schülerinnen und Schüler selber einbringen und teilweise auch selbst bestimmen, in welche Richtung sie lernen möchten.

Für das Bühnenbild zum Theaterstück „Rondewu mit ahne Leich“, das im November in Neukenroth aufgeführt wird, hatten die Gestalter von Lisa Stöhr im Vorfeld zuerst die Bühne besichtigt, um dann gemeinsame Ideen zu einem Entwurf zu gestalten und eine erste Ideenzeichnung zu erstellen. Daraus wurde anschließend ein Modell gebaut, um die plastische Gestaltung zu erkennen.

Schule und Praktikum wechseln in der Montessori-FOS in der 11. Jahrgangsstufe im dreiwöchigen Turnus. Am Seminartag während des Praktikums wurde dann auf der Neukenrother Bühne geplant, vorgezeichnet und viel gemalt. Die Schüler hatten Spaß daran, ihre künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten direkt vor Ort umzusetzen. Zwar gibt es in der Schule ein Künstleratelier, aber die Kunst in der Praxis anzuwenden und danach auch die Umsetzung der Bühne innerhalb des Theaterstückes zu erfahren, ist weitaus spannender.

Bühnenleitung und Regisseur begeistert

Die Bühnenleiter des Theatervereins Walter und Norbert Fleischmann ließen es sich natürlich nicht nehmen, die einzelnen Fortschritte zu beobachten. Auch Regisseur Stefan Wachter und Vorsitzender Joachim Beez inspizierten die Arbeiten und zollten der agilen Truppe ihren Respekt. Nach Abschluss des Projektes hat der Theaterverein die Klasse mit Lehrerin Lisa Stör zum Besuch einer Aufführung des Theaters „Rondewu mit ahne Leich“ eingeladen. Hier können sich die Schülerinnen und Schüler über die Wirkung „ihrer“ Bühne in der Aufführung selbst ein Bild machen und dann Lob und Kritik der Umsetzung ihrer Aufgabe besprechen.