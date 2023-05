Der „Tag des Handwerks“ für Schulen wurde bei dem in Küps ansässigen Bauunternehmen Otto Mühlherr erstmalig durchgeführt. Das Angebot richtete sich an Schulen der Region. Angemeldet hatten sich insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler der Albert-Blankertz-Mittelschule in Redwitz sowie der Grund- und Mittelschule Küps .

Die interessierten Jugendlichen erwartete ein abwechslungsreiches Programm, das tiefe Einblicke in die Baubranche ermöglichte. Neben der Vorstellung des Unternehmens und dessen Geschichte wurden die vielfältigen Bauberufe, die Otto Mühlherr anbietet und ausbildet, vorgestellt.

Großen Anklang fand vor allem der Praxisteil. In diesem konnten die Jugendlichen mehrere Stationen auf dem Firmengelände absolvieren und das handwerkliche Geschick testen.

Im Anschluss fuhr man gemeinsam nach Ebersdorf bei Coburg zur Besichtigung einer Großbaustelle. Vor Ort führten der verantwortliche Polier, Markus Schmidt, und der zuständige Bauleiter, Tom Deuerling, durch das entstehende Gebäude.

Es konnten vielseitige Eindrücke gewonnen und die Erwartungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfüllt werden, wie in der Abschlussdiskussion gegenüber der Organisatorin dieser Veranstaltung, Sabrina Heinz von Otto Mühlherr, bestätigt wurde. red