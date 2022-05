Lesen ist wie träumen mit offenen Augen. Lesen schickt uns auf eine Reise aus dem Kinderzimmer und zeigt uns andere Welten – am Aktionstag „ Lesen “ wurden die 5. Klassen der RS 1 entführt in die Türkei, um dort das deutsch-türkische Mädchen „Pembo“ kennenzulernen. Dabei kamen sie in den Genuss, der Autorin Ayse Bosse selbst lauschen zu dürfen, als diese ihr witziges und thematisch aktuelles Buch vorlas. Viele Schülerinnen und Schüler waren stolz darauf, ihr türkisches Wissen teilen zu können oder von den eigenen Verflechtungen zu erzählen, was den Bezug zum Buch wirklich greifbar machte.

Wie gut den Kindern dementsprechend die Autorenlesung gefallen hat, war zum einen zu merken, dass in jeder Lesepause unzählige Fragen gestellt wurden, zum anderen am Ende die Schlange endlos schien, als man sogar ein Selfie mit der sympathischen Schriftstellerin ergattern durfte.

Nach gut einer Stunde Autorenlesung war der Aktionstag allerdings noch nicht zu Ende. Stattdessen haben die 5. Klassen noch die Kreisbibliothek Kronach besucht. Dort konnte man sich Bücher schnappen und die bequemen Leseecken nutzen, um gleich in die versteckten Welten zwischen den Seiten einzutauchen.

Begeistert wurde selbst recherchiert, ausgeliehen und gestöbert. Selbst die wenigen Lesemuffel konnten dem Besuch etwas Positives abgewinnen, als sich die Bandbreite der Angebote zeigte: Nicht nur Bücher können ausgeliehen werden, sondern sogar Hörbücher, DVDs oder Blurays, Spiele für diverse Konsolen oder ganz traditionelle Gemeinschaftsspiele.

Für die Lehrer war hier ein positives Fazit, dass doch einige Schülerinnen und Schüler ganz stolz ihre Buchleihen alleine, ohne Eltern, durchgeführt und voller Vorfreude ihre Bücher mit nach Hause genommen haben. red