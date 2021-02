Bereits am 16. Januar verstarb Marion Nemmert im Alter von nur 51 Jahren. Die allseits bekannte und beliebte Mitwitzerin war bis zu ihrem Tod als Sekretärin sowohl im Pfarramt Mitwitz als auch an der Grundschule Teuschnitz tätig. Ein großes Hobby von ihr war das Schreiben - insbesondere von Regional-Krimis.

Dem Alltag entfliehen, abtauchen in eine andere Welt, mitfiebern bei der Tätersuche - in fünf Regional-Krimis nahm Marion Nemmert ihre vielen treuen Stammleser mit auf Verbrecherjagd zu Schauplätzen in und um Kronach. Schon seit längerem trug sie sich mit dem Gedanken, einen neuen Fall für ihre Hauptprotagonisten, den beiden Kommissaren Sven Matthies und Herbert Listt, zu kreieren. Auch ein Kinderbuch der Hobby-Autorin, das schon fertig in der Schublade lag, sollte - mit Illustrationen versehen - in absehbarer Zeit in den Druck gehen. Überraschend verstarb die Mitwitzerin nunmehr am 16. Januar 2021. Sie hinterlässt einen Ehemann und zwei erwachsene Söhne .

Debüt mit "Haariges Spektakel"

"Schreiben ist mein Ausgleich zum Beruf. Hier kann ich meine Phantasie fließen lassen", hatte Marion Nemmert stets bekundet, wenn sie von ihrem liebsten Hobby erzählte. Das Schreiben hatte die Mitwitzerin bereits in ihrer Schulzeit fasziniert. Immer wieder schrieb sie für sich selbst Kurzgeschichten nieder. Später dann, als ihre Kinder erwachsen waren, beteiligte sie sichmehrfach mit Kurzkrimis am Agatha-Christie-Krimipreis oder auch mit ihrer Geschichte über die "Nessiweg"-Fliege am deutschen Vorlesepreis "102 Tiere, die es nicht gibt". 2011 reifte in ihr der Entschluss, einen Regionalkrimi zu schreiben. Mit der Veröffentlichung ihres Erstlingswerks "Haariges Spektakel" im gleichen Jahr ging für sie ein echter Herzenswunsch in Erfüllung. Vier Fortsetzungen folgten: "Eisiger Nachruf ", "Blutiger Fingerzeig", "Grenzenlose Rache" und "Verhängnisvolle Kunst". hs