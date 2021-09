Was wäre die Kirchweih in Schneckenlohe ohne das Ständerla des Musikvereins . Vom frühen Morgen bis in den Abend zogen die Musiker von Haus zu Haus und eröffneten die Festtage. Von den Einwohnern wurden sie bereits sehnsüchtig erwartet. So erhielt jeder Haushalt sein eigenes Musikstück. Von volkstümlich bis modern war zur Freude der Bürger alles dabei. kh