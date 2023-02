Die Schlossbergkapelle Wallenfels ist ein ganz besonderes Kleinod der Region. Der damalige Architekt schuf am Beginn des Wandels von historisierten kirchlichen Bauten in die Moderne eines der ersten derartigen Bauwerke in Oberfranken. Am 13. August 1923 wurde die Schlossbergkapelle eingeweiht und heuer am 13. August soll das Jubiläum gefeiert werden. Wie damals ist es wieder ein Sonntag.

„Die Schlossbergkapelle ist ein historisches und architektonisches Kleinod“, sagt Bürgermeister Jens Korn . Am 5. Juni 1922 fand auf dem Schlossberg die feierliche Grundsteinlegung zum Wiederaufbau der alten Kapelle statt. Dieser Bau war bereits 1913 geplant, unterblieb aber zunächst, bestätigen die Unterlagen der Stadt Wallenfels . Erst nach dem Krieg griff der Gemeinderat diesen Gedanken wieder auf, um mit dem Neubau gleichzeitig der 68 Gefallenen des Krieges 1914/18 aus der Marktgemeinde und der Pfarrei Wallenfels zu gedenken.

Einweihung im Sommer

Dem Grundstein beigefügt war eine Urkunde, die Aufschluss über die Orts- und Teuerungsverhältnisse zu der Zeit gab. Der Bau der Kapelle, zum größten Teil finanziert durch Spenden und Sammlungen, ging zügig voran und bereits im Sommer 1923 fanden die Einweihungsfeierlichkeiten statt. Am Einweihungstag selbst hat unter anderem General Freiherr Wilhelm von Waldenfels aus Bayreuth eine Ansprache gehalten und das Zusammengehörigkeitsgefühl der freiherrlichen Familie mit der Bewohnerschaft von Wallenfels bekundet.

Zum Jubiläum in diesem Jahr kommt auch Kristan von Waldenfels, Bürgermeister von Lichtenberg und Nachfahr des Freiherrn, sehr zur Freude von Bürgermeister Jens Korn . Der Schlossberg ist sozusagen der Stammsitz der Familie , die den Namen der einst dort befindlichen Burg angenommen hat, informiert Korn.

Tradition der Familie

Als Eberhard de Waldenvels 1248 eine Schenkung beurkundete, war dies die erste Nennung des Namens der Familie und des Ortes Wallenfels . „Kristan steht mit seinem Besuch in der Tradition der Familie , denn bereits bei der Einweihung 1923 hat mit Generalleutnant Wilhelm von Waldenfels ein Vertreter der Familie seine Verbundenheit mit unserer Stadt bekundet. Meine Amtskette wurde zudem von der Familie 1948 durch eine Spende möglich gemacht. Als Dank befindet sich auf der Kette neben dem Wappen unserer Stadt auch das Wappen der Familie .“

In den Jahren 1997 und 1998 wurde die Schlossbergkapelle durch eine Aktionsgemeinschaft restauriert. Hierbei wurden 850 freiwillige Stunden von 52 Helfern aus den örtlichen Vereinen geleistet. Finanziert wurde die Restaurierung durch Spenden in Höhe von insgesamt 52.600 Mark. Die Einweihung der restaurierten Kapelle fand am 6. September 1998 statt. rg