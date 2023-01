Auf der B 173 geriet am Sonntag gegen 23.15 Uhr ein Mercedes mit moldawischer Zulassung in das Visier der Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Coburg. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige rumänische Staatsangehörige ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, dafür aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Es folgten eine Blutentnahme und eine sofortige Fahrtuntersagung durch die Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Coburg. Eine Anzeige wegen der verschiedenen Delikte wird gestellt.

Regenrinne von

Garage entwendet

Unbekannte lösten mehrere Scharniere, mit denen Regenrinnenfallrohre an einer Garage in der Schauberger Straße befestigt waren. Anschließend entwendeten sie die Fallrohre, welche einen Wert von circa 150 Euro hatten. Die Polizei Ludwigsstadt ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter Telefon 09263/975020.

Nach Unfallflucht werden Zeugen gesucht

Ein Unbekannter touchierte am Wochenende mit seinem Fahrzeug einen in der Brunnenstraße in Rothenkirchen geparkten Opel Mokka. Anschließend flüchtete der Verursacher. Der Schaden am Opel wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei Ludwigsstadt bittet um Hinweise.

Abbiegeunfall auf der Bundesstraße 303

Eine 50-Jährige aus dem Landkreis Bamberg wollte gegen 9.50 Uhr mit ihrem Kleintransporter von der Bundesstraße auf Höhe der Einmündung Ebersdorf-West (Kreis Coburg) nach links in die Coburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Skoda eines 19-Jährigen aus dem Landkreis Kronach, der die Bundesstraße in Richtung Coburg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls lösten beim Skoda die Airbags aus. Auf Grund der schweren Beschädigungen der beiden Fahrzeuge, mussten diese von einem Abschleppdienst geborgen werden. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Skoda-Fahrer wurde dennoch vorsorglich ins Coburger Klinikum gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei mindestens 20.000 Euro. Die Coburger Polizisten ermitteln gegen die 50-jährige Unfallverursacherin wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. pi