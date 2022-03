„Was an Planungen so läuft“, erklärte Baudirektorin Katrin Roth vom Staatlichen Bauamt in Bamberg in der Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses. Sie nahm Stellung zu den wichtigsten Straßenprojekten auf Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis.

Während ihres Vortrags warb sie immer wieder um Verständnis bei Planungsverzögerungen, denn das Staatliche Bauamt stecke in einer Personalkrise: „Zwei Ingenieure planen gerade über 15 Projekte.“ Darüber hinaus würden Planungsabläufe allein schon deshalb länger dauern, weil Natur- und Landschaftsplanungen einflössen. „Und dann müssen wir das Ganze ja auch noch finanzieren.“

Roth begann „mit der wichtigsten Schlagader für den Kronacher Landkreis“, nämlich dem Ausbau der B 173. Hier liefen die Planungen auf Hochtouren, gerade was auch den Streckenabschnitt Michelau – Zettlitz betreffe. Allein 19 Brückenbauwerke sollen entstehen. Für die Fertigstellung dieses Bauabschnittes wurde das Ziel 2026 angegeben und Kosten von 144 Millionen Euro veranschlagt. Der Abschnitt von Zettlitz bis Oberlangenstadt sei derzeit noch nicht in der Planung. Bei der Lerchenhoftrasse warte man derzeit darauf, „die Maschinerie anzuwerfen“.

Roth blieb bei der B 173, diesmal bei der Kronacher Ortsdurchfahrt. Hierfür untersuche man gerade verschiedene Möglichkeiten. Dabei fragte sie: „Muss es immer gleich der große Wurf sein, der dann wieder zehn bis 20 Jahre dauert, oder tun es auch viele kleine Lösungen?“ Weiter wolle man die Ortsdurchfahrt von Marktrodach herrichten, denn eine Umgehung werde nicht gewünscht. Zahlreiche weitere Planungen im gesamten Landkreis sollen zeitnah umgesetzt werden, darunter auch Verkehrknotenpunkte, zum Beispiel in Haßlach.

„Herzlichen Glückwünsch, Herr Landrat, Sie sind unser bester Kunde.“ Uwe Zeuschel ist Sachgebietsleiter für Straßenbau an der Regierung von Oberfranken. Auch er hielt einen Fachvortrag über geplante Maßnahmen im Landkreis, die die Regierung von Oberfranken unterstütze. Zahlen machten deutlich, dass der Landkreis dabei zumindest bei den Fördermitteln ganz gut wegkomme: „Wir haben ein Kontingent zwischen 18 und 21 Millionen Euro, das wir ausgeben können. Allein ein Viertel davon geht in den Kronacher Landkreis. Aber wir haben insgesamt neun Landkreise.“ Doch jeder Cent, der in Oberfranken investiert werde, sei ein guter Cent, versicherte er. ml