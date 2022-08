Am ersten Freischießen-Samstag hat auf Initiative der Gampert-Bräu ein kleiner Bieranstich mit dem Schützenbier aus Wallenfels stattgefunden. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, zapfte Rob Smith, Braumeister und Inhaber der Braumanufaktur Malzschmied, seine Bierkreation „Scharfschütze“ aus dem 50-Liter-Fass an. Damit eröffnete er den offiziellen Ausschank des Festbiers. Am kommenden Samstag ist sein bernsteinfarbenes Festmärzen neben dem Festbier der Gampert-Bräu noch einmal im Schützenstadl auf der Kronacher Hofwiese erhältlich. red