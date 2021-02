In der Zeit zwischen Samstag und Montag wurde in der Kreuzbergstraße ein weißer Pkw Hyundai von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand vor dem Anwesen mit der Hausnummer 35 und wurde auf der Fahrerseite angefahren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 in Verbindung zu setzen.