Bei der Elternbeiratswahl des privaten Sonderpädagogischen Förderzentrums Pestalozzi-Schule Kronach wurde der Kronacher Jörg Schnappauf einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt. Erstmalig konnten alle Eltern den Elternbeirat per Briefwahl wählen, ein Novum an der Schule. Auf die hohe Wahlbeteiligung ist man besonders stolz. Schulleiter Stefan Mück würdigte das besondere Engagement des Elternbeirats .

Sanierung wichtiges Thema

Mit steigenden Schülerzahlen geht ein gewisser Platzbedarf einher. Daher ist es dem Elternbeirat unter anderem ein großes Anliegen, auch die Generalsanierung und Erweiterung der Schule ins Visier zu nehmen.

„Keine Schule am Schulzentrum darf bei einem Sanierungskonzept vergessen werden“, so Schnappauf. „Gerade wenn man mit Planungen zur Sanierung der Pestalozzi-Schule beginnt, muss man auch den Blick auf die unmittelbar angrenzende und verbundene Petra-Döring-Schule und die Lebenshilfe richten und auf den enormen Investitionsbedarf dieser Schule hinweisen. Dabei können sich möglicherweise Synergieeffekte in Kooperationsmodellen ergeben.“

Das Wahlergebnis zur Elternbeiratswahl der Pestalozzischule Kronach : Vorsitzender Jörg Schnappauf, stellvertretende Vorsitzende Britta Metzger, Schriftführerin Tanja Geiger, Kassierin Nancy Ehrlich, sowie Beisitzer Steffi Meinhold Gerd Ehrlich. red