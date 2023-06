Die „Sängerlust“ Schmölz feierte 150. Geburtstag: Der runde Geburtstag wurde in der Gastwirtschaft Bauer im festlichen Rahmen gefeiert − mit einem Jubiläumsabend und viel Musik.

Was für ein Klang! Zum großen Jubiläum beschenkte die „Sängerlust“ die zahlreichen Musikfreunde mit einem Liederabend der guten Laune. Gekommen waren die Gesangvereine „Harmonie“ Oberlangenstadt sowie „Liederkranz“ Johannisthal. Die Chorleiter hatten eine schöne Mischung an beschwingten und anspruchsvollen Chorwerken zusammengestellt.

150 Jahre im Schnelldurchlauf präsentierte Vorsitzender Franz Bradler, der auf eine bewegte Vereinsgeschichte zurückblickte. Gegründet im Jahr 1873, unternahmen die Sänger nach dem Ersten Weltkrieg Reisen bis nach Steinach und Lauscha in Thüringen. In der Heimatgemeinde beeindruckte der Chor mit Theateraufführungen, darunter auch die Operette „Winzerliesel“. 1929 trat man dem Deutschen Sängerbund (DSB) bei. Mit der nationalsozialistischen Machtergreifung kam es zur Vereinigung mit dem örtlichen Gesangverein „Liederkranz“, der schon seit 1871 bestand. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs lautete der Name „Sängerkranz“.

Anfang der 50er Jahre wurde die Arbeit neu aufgenommen. Auch Mitglieder des nur kurz wiederbelebten „Liederkranzes“ schlossen sich an. Ein Höhepunkt war die Mitwirkung an der 125-Jahr-Feier des DSB in Coburg. Aber auch die eigenen Jubiläen wurden und werden groß gefeiert.

Eingebettet in das Jubiläum war die Ehrung langjähriger aktiver sowie passiver Mitglieder. Für zehn Jahre Singen im Chor wurde Rainer Wich geehrt, für 25 Jahre Franz Bradler sowie für 40 Jahre jeweils Michael Höfner und Peter Rossmeier. Bereits seit 60 Jahren erfreut Gerhard Lindner die Menschen mit seinem Gesang sowie seit nahezu unglaublichen 65 Jahren Günther Dobner.

Dem Verein die Treue halten seit zehn Jahren Heiko Fugmann, Fabian Wedemeyer und André Fenn, seit 25 Jahren Anita Götz-Herr und Ruth Dobner, seit 40 Jahren Helga Horn, seit 50 Jahren Willi Nassel, seit 60 Jahren Herbert Hofmann und Herbert Fugmann sowie seit 70 Jahren Elfriede Angermüller.

Voll des Lobes über den rührigen Verein zeigten sich Werner Stalph von der Sängergruppe Frankenwald, Sängerkreis-Chorleiterin Pia Hempfling und Stellvertretender Vorsitzender des Sängerkreises Coburg-Kronach-Lichtenfels, Heinz Heilingloh.

Seitens der Politik gratulierten Stellvertretender Landrat Bernd Steger und der Küpser Bürgermeister Bernd Rebhan . „Das Ehrenamt ist das Kapital der Kommunen und somit auch des Landkreises Kronach“, bekundete Bernd Steger.

Bernd Rebhan zeigte sich sehr stolz auf den ältesten Verein in Schmölz . Die Vorsitzenden Rudolf Höfner und Helmut Martin sprachen dem Jubelverein seitens der „Harmonie“ Oberlangenstadt und des „Liederkranzes“ Johannisthal ebenso ihre Glückwünsche aus wie Tim Reikowski von der Vereinsgemeinschaft Schmölz . hs