Die Sängergruppe Frankenwald wählte in der Gruppenversammlung am Sonntag in der Rennsteighalle in Steinbach am Wald einen neuen Vorstand. Jeannette Heyder und Friedrich Fricke führen gemeinsam als gleichberechtigte Vorstände zukünftig die Sängergruppe Frankenwald.

Der Sängergruppe gehören derzeit 34 Vereine mit ihren 38 Chören und insgesamt 688 Sängerinnen und Sängern an. Geschäftsführer Jürgen H. Ultsch informierte bei der Gruppenversammlung in der Rennsteighalle Steinbach am Wald , dass man seit der letzten Jahreshauptversammlung im März 2019 während der Corona- Pandemie etliches Potenzial an Vereinen, Chören und Aktiven verloren habe. Dies wolle man nun wieder aufholen. Motivation, Mut und Optimismus schöpfe die Sängergruppe vor allem durch junge Chorleiter wie Florian Jungkunz von der Sängervereinigung „Edelweiß“ Windheim, Stephan Schmidt als Gruppenchorleiter und stellvertretendem Sängerkreis-Chorleiter sowie der jungen Pia Hempfling als Sängerkreis-Chorleiterin.

Vor der Wahl wurde einer Satzungsänderung durch die Mitglieder zugestimmt, dass es künftig zwei gleichberechtigte Vorsitzende gibt. Der seit 1995 als Erster Vorsitzender fungierende Bernhard Zipfel trat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl für das Amt des Vorsitzenden an. Er wurde bereits im Jahr 2018 zum Ehrengruppenvorsitzenden ernannt.

Jürgen H. Ultsch, der das Amt des Geschäftsführers bereits seit 1997 ausführt, wurde als Geschäftsführer bestätigt. Weiter wurden gewählt: Schriftführer Werner Stalph sowie vier Beisitzer: Herbert Clerico, Käthe G. Köhler, Julia Bauer und Franz Bradler. Revisoren Brigitte Neubauer und Helmut Martin.

In seinem Rückblick hatte Friedrich Fricke nicht viel zu berichten, da wegen der Corona-Pandemie viele geplante öffentliche Auftritte der Chöre abgesagt werden mussten. Er rief zwei großartige Benefizkonzerte für die Lebenshilfe Kronach aus dem Frühjahr 2019 in Steinbach am Wald und Neufang in Erinnerung. Inzwischen dürfe man guter Hoffnung sein, auch wieder Gesang auf hohem Niveau genießen zu können. Einen ersten Hörgenuss bot die Sängervereinigung „Edelweiß“ Windheim unter Leitung von Florian Jungkunz, der als Dirigent vor der Sängergruppe sein Debüt gab. Der Chor stimmte in die Versammlung harmonisch mit drei Liedbeiträgen ein.

Die Chöre sollten eventuell auch darüber nachdenken, Singgemeinschaften zu bilden, so Geschäftsführer Jürgen H. Ultsch. Aus diesem Grund könne die Sängergruppe nicht jammern und klagen, sondern sieht optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft.

Bürgermeister Thomas Löffler ( Steinbach am Wald ) freute sich, Gastgeber für die Gruppenversammlung sein zu können und wünschte den Chören viel Erfolg bei ihrem kulturellen Engagement für die Heimat. Der Landkreis Kronach stehe zu seinen Gesangvereinen und werde sie weiterhin unterstützen, versprach Landrat Klaus Löffler und dankte neben dem großen gesellschaftlichen Engagement auch für den Einsatz für soziale Zwecke. eh