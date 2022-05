Der Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels ehrte bei seiner Sängerkreistagung im Schützenhaus Kronach 65 verdiente und langjährig treue Mitglieder und wählte eine neue Vorstandschaft. Dieser setzt sich folgendermaßen zusammen: 1. Vorsitzender Jens-Uwe Peter, Stellvertreter Heinz Heilingloh, Geschäftsführer Philipp Kestel, Kassenwart Hans Ditterich, Schriftführer Jochen Seitz , Jugendreferent Arno Seifert.

In Würdigung seiner besonderen Verdienste und des unermüdlichen Einsatzes für den Sängerkreis wurde Hermann Neubauer zum Ehrenmitglied ernannt.

Geehrt wurden beim Sängerkreistag aus der Sängergruppe Frankenwald: für 60 Jahre Singen im Chor Siegfried Fischer, Josef Hanna (Friesen), Wolfgang Beetz, Georg Buckreus, Gerhard Deininger, Andreas Endes (alle Haig), Peter Tatzel (Schmölz), Ingrid Greim (Wallenfels), Reinhard Kirmes und Christa Kraus ( Kronach ); für 65 Jahre Singen im Chor Werner Schmitt (Haig), Hans-Kurt Mertens (Nurn), Günter Dobner (Schmölz), Rudolf Schnaubelt, Reiner Holzmann, Friedrich Wich-Glasen (Unterrodach), Josef Wunder (Nordhalben), Monika Weiß (Wallenfels), Waltraud Frohnapfel und Alfred Büttner (Windheim); für 70 Jahre Singen im Chor Dieter Murrmann (Unterrodach).

Im Sängerkreis sind acht Sängergruppen von der fränkischen Rennsteigregion aus dem Frankenwald, dem Coburger Land und der Stadt Coburg , dem Itzgrund bis ins Maintal organsiert. Diese bestehen derzeit aus 115 Chören mit 2165 Sängerinnen und Sängern. Das liest sich auf den ersten Blick ganz gut. Doch Geschäftsführer Hermann Neubauer, der seit 2010 der Macher der Zahlen im Sängerkreis ist und nun nicht mehr kandidierte, gab auch Nachdenkliches mit auf den Weg. Als er sein Amt antrat, registrierte man noch 141 Vereine (heute 97) und 164 Chöre (heute 115), und die Entwicklung bei Sängerinnen und Sängern ist ebenso rückläufig und bedauerlich. Von einstmals 3677 (im Jahr 2010) ist die Zahl der Aktiven auf 2165 Chormitglieder gesunken und davon sind fast 60 Prozent über 60 Jahre, fügte Neubauer noch zur Altersstruktur an.

Dennoch will man beim Sängerkreis nicht die Flinte ins Korn werfen. Vorsitzender Jens-Uwe Peter stützte große Hoffnung auf ein neues Team, vor allem auf Chorleiterbasis. Und die erst kürzlich neu gewählte Sängerkreis-Chorleiterin Pia Hempfling und ihr 24-jähriger Stellvertreter Stephan Schmidt sprühen nur so vor Ideen, wie sie die Sängergruppen wieder in Bewegung bringen können. eh