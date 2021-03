140 Arbeiten von über dreißig Künstler hängen in "Cesaros temporärer Galerie " im Impfzentrum Kronach . Ganz sicher ist hier wiederum ein Alleinstellungsprojekt gelungen, so Ingo Cesaro, denn wann war es hier schon möglich, 140 Exponate in einer Ausstellung zu zeigen, die natürlich vor allem für die Impfwilligen und die Mitarbeiter im Impfzentrum gedacht ist. Die Künstler , die durch ihre Beteiligung dieses riesige Ausstellungs-Projekt erst ermöglichten, kennen nur ganz wenige der anderen ausgestellten Exponate . Allerdings ist zum Abschluss eine Finissage geplant.

DVD liegt vor

Deshalb hat Reiner Steiger von Public Address in Stockheim einen Rundgang von Ingo Cesaro auf einer DVD dokumentiert. Ein kurzes Zeitfenster stand dafür zur Verfügung. Es ging los und zwischendurch sprach Cesaro über die einzelnen Kunstwerke an der Wand und über die Künstler selbst. Ein Großteil der Arbeiten ist auf der DVD zu sehen. Natürlich alles live und unter Zeitdruck. Nochmal zurückgehen war ebenso unmöglich wie eine Wiederholung der Kommentare. Und in der zur Verfügung stehenden Zeit konnte die Dokumentation tatsächlich abgeschlossen werden.

Ein Grußwort von Landrat Klaus Löffler , der dieses Projekt von Anfang an unterstützte, und der angehängte Bericht von TV Oberfranken über diese Ausstellung vervollständigen die Dokumentation.

Jetzt steht der Rundgang von circa 35 Minuten durch die "temporäre Galerie " für alle Kunstinteressierten bei Youtube zur Verfügung unter www.youtube.com/watch?v=

WxeL67WT5kg.

Näheres auch im Internet unter www.ingo-cesaro.de. red