Am Samstag, 13. August, ist ein komplettes Soloprogramm von Daphne de Luxe im Fernsehen zu sehen. Seit Anfang August stellt der WDR verschiedene Solokünstlerinnen vor, erstmals ist die gebürtige Kronacherin mit einem „Best of“ dabei. Die Fernsehzuschauer können ab 21.45 Uhr volle 90 Minuten Comedy, Kabarett und Musik genießen.

Auf die große Bühne, auf Scheinwerferlicht und ein ausgelassen applaudierendes Publikum mussten viele Künstler in den vergangenen Jahren verzichten. Jetzt ist es endlich wieder möglich. Wenn der WDR die Bühnenkunst in die heimischen Wohnzimmer sendet, geht es vor allem ums eins: Die Livekultur am Leben zu erhalten und das Publikum zu motivieren, sich Karten zu kaufen und Comedy und Kabarett wieder vor Ort zu genießen.

Daphne verrät, warum sie sich für ein „Best of“-Programm entschieden hat: „Ich toure ja mit sechs verschiedenen Programmen gleichzeitig! Ich habe hin und her überlegt, welches ich für die Aufzeichnung nehme, denn ich möchte ja nicht, dass mein Publikum denkt, ach das Programm habe ich schon im Fernsehen gesehen, dann muss ich mir ja keine Karten kaufen.“

Und so hat es Daphne de Luxe einfach gemacht wie immer. „Dann hab’ ich mir gedacht, mach’s doch so, wie du es am Buffet auch immer machst, hier ein Häppchen, davon nur ein Probiererchen, davon etwas mehr …“ Das Ergebnis von diesem prall gefüllten Comedy-Buffet ist am Samstag ab 21.45 Uhr im WDR-Fernsehen und der ARD-Mediathek zu sehen.

Mit raumgreifender Präsenz

Für ihr „Best of“ hat die Humoristin die beliebtesten Gags und ihre amüsantesten Anekdoten zusammengestellt und plaudert aus dem Nähkästchen ihres Alltags. Als Gastgeberin der „Ladies’ Night“ ist Daphne de Luxe schon seit einigen Jahren TV-bekannt. Jetzt kann sie – mit Ausschnitten aus ihren sechs Soloprogrammen – ihre raumgreifende Präsenz voll entfalten und ihrem selbstironischen Humor 90 Minuten lang freien Lauf lassen. red