Auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Wiegand Glas kam es am 15. August gegen 13.45 Uhr zu einem unschönen Überholmanöver. Als ein Fahrer mit seinem Pkw den Parkplatz verlassen wollte, wurde er plötzlich noch auf dem Parkplatz von einem weiteren Fahrzeug von hinten überholt. Er wich mit seinem Pkw nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidiert dabei mit einem Stein, der als Parkplatzbegrenzung dient. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen roten Pkw, eventuell einen Skoda mit ausländischem Kennzeichen, handelt, welches mit einem männlichen Fahrer besetzt war. Da es sich bei dem Parkplatz zwar um Privatgelände handelt, dieser jedoch für einen nicht eingrenzbaren Personenkreis zugänglich ist, hat die Polizei die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeiinspektion Ludwigsstadt arbeitet hierbei mit der Firma Wiegand Glas zusammen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall geben kann oder zum Beispiel den beschriebenen flüchtigen Pkw in der Beschreibung wiedererkennt, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigsstadt zu melden. pol