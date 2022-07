Die Kreisrätinnen und -räte der Grünen trafen sich in Kronach , um sich über die neueste Entwicklung im Bereich Windenergie auszutauschen. Die Mandatsträger waren erfreut über die Mitteilung von MdB Johannes Wagner, dass der Windpark kommen kann und der Naturpark bleiben darf. Windräder dürfen demnach von nun an auch in Landschaftsschutzgebieten gebaut werden, ohne dass diese ihren Status verlieren.

Kreis- und Gemeinderat Maximilian Queck (Tettau) war besonders angetan, da er sich seit geraumer Zeit für einen Windpark am Rennsteig engagiert und weiß, wie wichtig der Ausbau erneuerbarer Energien auch für die Glasindustrie ist. Die aktuelle Energiekrise mache ihm deutlich, dass heimische Arbeitsplätze nur durch eine Energiewende auf Dauer gesichert werden könnten.

Kreisrätin Edith Memmel lobte den Einsatz von MdB Johannes Wagner, der sich in Berlin so stark für die Belange der heimischen Wirtschaft in Bezug auf den Ausbau erneuerbaren Energien eingesetzt habe. Laut Kreisrätin Elena Pietrafesa ist jetzt die bayerische Staatsregierung zur raschen Umsetzung des Gesetzespaketes aufgefordert. red