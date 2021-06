Die Vorarbeiten für die Sanierung der Kulturhalle laufen. Davon zeugen die großen Container auf dem Parkplatz vor der Halle. Bürgermeister Gerhard Wunder überzeugte sich nun von den Rückbauarbeiten, welche bereits abgeschlossen sind. Bei der Sitzung der Planungsgruppe erläuterte Architektin Miriam Lebok den Planungsstand. Ziel sei es, dass im Juni der Bauantrag eingereicht wird. Fachplaner Dominik Gebhardt vom Planungsbüro Berndorfer informierte über die Elektro-, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungsplanung. Die Statik erklärte Dipl.-Ing. Henry Weiß vom Büro SRP Schneider & Partner Ingenieur Consult. Für Bürgermeister Gerhard Wunder war wichtig, dass auch die Vereine mit Wieland Beierkuhnlein als Vertreter, die Fraktionsvorsitzenden Jürgen Eckert und Jürgen Deuerling sowie Zweiter Bürgermeister Frank Hauck und Dritter Bürgermeister Thomas Reißig der Planungsgruppe angehören. So können die Anregungen der Vereine mit in die Planung aufgenommen werden. Das Architektenbüro Lauer und Lebok wird nun die Kostenberechnung vornehmen, um diese dann mit der Regierung von Oberfranken zu besprechen. Da man die momentane Entwicklung der Baupreise nicht abschätzen kann, ist die Kostenberechnung mit einigen Fragezeichen versehen. Dominik Gebhardt berichtete, dass in seinem Bereich zurzeit Kostensteigerungen von über 50 Prozent zu verzeichnen sind. Nach der Baugenehmigung wird man die Ausschreibungen im Herbst vornehmen. sd