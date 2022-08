„Der Weg bis zur Anschaffung war lang“, sagte Michael Zwingmann bei der Übergabe des neuen Löschfahrzeugs an die Feuerwehr Neuses .

In chronologischer Reihenfolge schilderte er die wesentlichen Meilensteine beim Kauf des LF 10, das nunmehr mit reichlich coronabedingter Verspätung offiziell seiner Bestimmung übergeben werden konnte.

Der 2019 erfolgte Beschluss des Kronacher Stadtrats, ein neues Löschgruppenfahrzeug anzuschaffen, war für Michael Zwingmann eine kluge Entscheidung. Das Fahrzeug war am 18. September 2020 abgeholt und am 12. Dezember 2020 in Dienst gestellt worden. Nunmehr wolle man die Einweihung in gebührender Form nachholen.

Herzlich dankte er allen, die an der Beschaffung beteiligt waren. „Es hat alles wunderbar geklappt“, sagte er. Der größte Dank gebühre der Führungsmannschaft mit Kommandant Andreas Höfner an der Spitze sowie allen Aktiven. „Es nützt nichts, wenn ein Fahrzeug nur in der Garage steht. Das LF 10 lebt nur durch euch“, sagte er.

Zweiter Kommandant Christian Schorn stellte die technischen Daten des Magirus EC-Line vor, dessen Wasserbehälter 1200 Liter fasst. Wichtig sei es der Wehr gewesen, dass ein Defibrillator an Bord ist, um schnell helfen zu können.

Dank an verlässlichen Partner

Vier Kameraden hätten den Lkw-Führerschein gemacht, die Kosten hierfür seien komplett von der Stadt Kronach übernommen worden, erklärte Schorn. Während Corona habe man zahlreiche Fahrübungen und Ausbildungen in kleiner Gruppe absolviert, um für den Einsatz fit zu werden.

„Die Feuerwehr Neuses ist ein verlässlicher Partner“, würdigte Bürgermeisterin Angela Hofmann. Stets hilfsbereit und freundlich leisteten die kompetenten Aktiven einen großen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung.

Die Kosten für das LF 10 von 285.000 Euro inklusive kompletter Beladung haben man Hofmann zufolge relativ gering halten können, da es sich um ein Fahrzeug mit Serienausstattung handle. 73.500 Euro habe der Freistaat Bayern beigesteuert. Das Stadtoberhaupt dankte den Verantwortlichen der Wehr für die konstruktive Begleitung und die Umbauten am Gerätehaus. „Ein solches Fahrzeug kostet viel Geld. Aber euer Einsatz ist weitaus mehr wert und wäre nicht zu bezahlten“, lobte sie und übergab symbolisch die Schlüssel, die sie zuvor von Mario Tauber vom Magirus-Werk erhalten hatte.

Mit sorgsam ausgewählten Worten aus der Bibel erbaten Dekanin Ulrike Schorn und Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber den Segen Gottes für das Fahrzeuge sowie alle, die es nutzen und denen damit zur Hilfe geeilt wird.

Glückwünsche übermittelten Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck sowie Vertreter der zahlreich anwesenden Feuerwehren aus der Umgebung.

„Das Fahrzeug ist eine Rakete “, konstatierte Winfried Lebok, der namens aller örtlichen Vereine gratulierte.

„Flüssiges Brot“ und eine Spende

Neben wohlwollenden Worten gab es auch Geschenke – so insbesondere „flüssiges Brot“ und eine Spende des Magirus-Werks an die Kinderfeuerwehr „Neuseser Lösch-Frösch“.

Musikalisch umrahmt wurden der Festakt sowie das anschließende gemütliche Beisammensein von der Flößerkapelle Neuses .