Schwerter, Kostüme, eine Burg, ein Gespenst um Mitternacht – und auch die Liebe kommt natürlich nicht zu kurz, wenn Ritter Unkenstein im Oktober Ludscht seine Aufwartung macht und sich nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder der Vorhang für die Shakespeare-Spiele öffnet. Bei der neuesten Auflage des Dauerbrenners wird zur Abwechslung aber mal nicht der große Poet präsentiert, sondern ein weiterer, sehr berühmter Theatermann: Karl Valentin , seines Zeichens bayerischer Komiker, Schauspieler, Schriftsteller, Theaterregisseur und Filmemacher.

„Wir werden erstmals nicht nur ein Stück aufführen, sondern einen knallbunten Abend machen mit Sketchen, Comedy und zwei oder drei etwas längeren Theaterstücken“, kündigt Intendant Daniel Leistner einen abwechslungsreichen Karl-Valentin-Abend mit bester Unterhaltung an. Im Mittelpunkt des „spektakulösen Spektakels“ werden die bekannten Einakter „Der Theaterbesuch“, „Der Firmling“ und das romantische Heimat- und Alpendrama „Der Wilddieb“ stehen.

Höhepunkt des Abends jedoch soll die Aufführung des gigantischen Monumental-Epos „Ritter Unkenstein“ sein, in dem Karl Valentin ein Mittelalter aufleben lässt, das es so sicherlich nie gegeben hat … „Das Mittelalter-Historienstück hat alles, was dazugehört: Es wird fröhlich, turbulent und auch etwas absurd“, sprudelt es aus dem Regisseur nur so heraus.

Auch seine fränkisch-thüringische Schauspielgruppe brenne förmlich auf den Neustart. „Die ersten Proben haben Riesenspaß gemacht. Das ist nur so geflutscht; da ist einfach Energie da“, zeigt er sich stolz auf seine Darstellerriege.

Natürlich würden auch dieses Mal die lustigen, fröhlichen Personen weiterhin Ludschterisch plaudern – sozusagen als Extraspaß; während nunmehr in den Aufführungen deutlich mehr Hochdeutsch als noch in den Anfangsjahren gesprochen werde.

Das ursprüngliche Konzept der Shakespeare-Spiele in Ludwigsstadt war es ja auch, den Ludschter Dialekt zu pflegen und bekannter zu machen, indem man die größten Klassiker der Weltliteratur in eben jener Mundart aufführt. Da, so Bürgermeister Timo Ehrhardt , nicht mehr jeder Schauspieler Dialekt spreche, viele Auswärtige mitmachen wollten und erfreulicherweise auch die Zuschauer mittlerweile von überall herkämen, sei das Herausheben des Ludwigsstädter Dialekts etwas in den Hintergrund geraten.

Probleme über Probleme

Und darum geht es bei „Ritter Unkenstein“: Anstatt gewaltige Schlachten zu bestreiten, Drachen zu töten oder irgendwelche Jungfrauen zu retten, muss sich der Ritter Unkenstein leider um seine nervige Familie kümmern … und um den Recken Heinrich , der mit Unkensteins Tochter unter einer Decke steckt, die vor ihrem Vater ein süßes Geheimnis verbirgt. Aber gerade als der tapfere Rittersmann da mal familiär durchgreifen will, stürmt sein Nachbar, Ritter Rodenstein, mit seinen Horden die Burg.

Als sich um Mitternacht auch noch das Gespenst der Ahnfrau einmischt, reicht’s Ritter Unkenstein und er verurteilt den Recken Heinrich zum Tode. Leider hat aber der Scharfrichter das Beil verlegt … und mit dem Ersatzbeil kann Heinrich nicht hingerichtet werden, weil das total verrostet ist und da würde sich der Geköpfte womöglich eine Infektion holen. Probleme über Probleme also!

Ob der wackere Held all diesen Gefahren trotzen kann? Das können die Besucher in insgesamt zehn Aufführungen des fulminanten Mittelalter-Spektakels miterleben.