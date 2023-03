Die Firma Richter Bau aus Altenkunstadt übergab der Rettungshundestaffel des ASB Kronach eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Das Unternehmen ist schon seit vielen Jahren Partner des ASB und unterstützt die ehrenamtliche Arbeit auf vielfältige Weise – unter anderem stellt das Unternehmen regelmäßig Suchgebiete zur Verfügung.

Die Spende findet auch gleich sinnvolle Verwendung. Denn derzeit steht der Ausbau eines weiteren Einsatzfahrzeuges der Rettungshundestaffel an. Diese Investition ist ein wichtiger Schritt, um auch in Zukunft im Ernstfall schnell und effizient helfen zu können. Die Geschäftsführer von Richter Bau , Peter und Axel Richter, betonten die Bedeutung der Arbeit der Rettungshundestaffel und die Wichtigkeit der Unterstützung durch die lokale Wirtschaft. Seitens des ASB bedankte sich Staffelleiter Timo Griebel auch im Namen des Leiters Einsatzdienste, Benjamin Baier, sowie von Geschäftsführer Ingo Holzmann für die großzügige Spende und die langjährige Unterstützung. Anschließend fanden auf dem Firmengelände eine kurze Vorführung sowie das wöchentliche Training statt. Das Gelände bietet zahlreiche Möglichkeiten um praxis- und realitätsnah trainieren zu können. Schon jetzt ergeht herzliche Einladung an diejenigen, die die Arbeit der Kronacher Rettungshunde einmal live sehen möchten. Bereits zum zweiten Mal lädt der ASB gemeinsam mit „Dog Funfair“ am 7. Mai auf das Kronach ASB-Gelände zum „Kronacher Hundezauber“ ein. Bereits im vergangenen Jahr lockte die Veranstaltung weit über 1000 Besucher nach Kronach . red