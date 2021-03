Am Donnerstagabend gegen 22.25 Uhr wurde am Bahnhofsplatz der Fahrer eines Renault von einer Polizeistreife angehalten und auf seine Fahrtüchtigkeit hin überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 71-jährige Mann nach Alkohol roch. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, ein bis zwei Bier getrunken zu haben. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,90 Promille. Auf den Betroffenen kommt ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot zu. Weiterhin wurde der Kronacher wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt, da er seine Wohnung während der nächtlichen Ausgangssperre ohne triftigen Grund verlassen hatte.