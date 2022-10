Die Reitscher Vereine haben kürzlich eine Benefizveranstaltung für die Ukraine- Hilfsaktion „Roman“ gestaltet. Den Erlös daraus, stattliche 3000 Euro, konnten sie an Tom Sauer überreichen. Neben gesanglicher und musikalischer Unterhaltung in der Heilig- Kreuz-Kirche durch den Chor „Spirit Voices“ gab es auf dem Kirchvorplatz Imbiss, Getränke, Kaffee und Kuchen und andere hausgemachte kulinarische Köstlichkeiten und regionale Schmankerl.

Fassungslos über das Leid

Gunther Dressel, Mitinitiator der Veranstaltung, nannte es ein gutes Zeichen des Zusammenhaltes in der Dorfgemeinschaft, und das Ergebnis zeige eine beispielhafte Solidarität mit der vom Krieg gepeinigten und notleitenden Bevölkerung in der Ukraine. Tom Sauer war schon mit fast 20 Hilfstransporten selbst im Kriegsgebiet und ist jedes Mal fassungslos über das Leid der Menschen. Das könne man sich in unserem Wohlstandsland nicht vorstellen, was das Volk erleiden muss, schüttelt Tom Sauer entsetzt den Kopf und ist sehr dankbar für die Spende, die er wieder persönlich an entsprechende Hilfsorganisationen in der Ukraine überreichen wird. „Dieser Aufwand hat sich gelohnt“, resümierten die Vereinsvorsitzenden bei der Erlösübergabe und zeigten sich froh darüber, den Menschen in der Ukraine damit eine kleine Hilfe bieten zu können. eh