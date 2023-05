Über 25 Jahre nach der bejubelten Premiere im Kreiskulturraum in Kronach und weiteren ausverkauften Hallen in Oberfranken kehrt das Musical „ Reise ins Grünbergland“ des Burgkunstadter Komponisten und Filmemachers Udo Langer auf ganz besondere Weise zurück.

In der schönen Atmosphäre der Rennsteighalle in Steinbach am Wald reisen die Zuhörer und Zuschauer sozusagen im „fränkischen Grünbergland“ mit der Band „Klangfeder“ zu einem Abenteuer in das „Grünbergland“ Irland.

Das Event findet am Samstag, 20. Mai, statt und beginnt um 19.30 Uhr.

In einer neuartigen Mischung aus spannendem Live-Hörspiel, Konzert und multimedialen Projektionen erwecken „Klangfeder“ die „ Reise ins Grünbergland“ erneut live zum Leben. Die mehrfachen Gewinner des Deutschen Rock-Pop-Preises haben dabei eine Show entwickelt, die es laut einer Pressemitteilung in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat.

In der Geschichte geht es um Timmi, einen 13-jährigen Jungen, der das Geheimnis entdeckt, warum sein Onkel Thaddäus vor über 40 Jahren spurlos verschwunden ist.

Der Kartenvorverkauf läuft über das Kreiskulturreferat im Kreiskulturraum , Telefon 09261/678-300, über das Rathaus in Steinbach am Wald, Telefon 09263/97510, und Raumdesign Trinkwalter, Telefon 09263/7973. Eine Karte kostet 20 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre zwölf Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr. red