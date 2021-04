Juristischer Beistand in Krisenzeiten: Die Rechtsschutzexperten der IG BAU Oberfranken waren im vergangenen Jahr stark gefragt. Insgesamt 940 Mal kamen die Berater der Gewerkschaft in der Region zum Einsatz. "Vom Verdienstausfall durch Kurzarbeit über fehlende Atemschutzmasken im Job bis hin zu Problemen bei der Kinderbetreuung - Corona hatte zahlreiche Rechtsstreitigkeiten auch im Kreis Kronach zur Folge", so der Bezirksvorsitzende Gerald Nicklas.

Wegen der Pandemie habe ein Großteil der Beratungen per Telefon stattgefunden. "Viele Streitfälle gab es in der Gebäudereinigung. Beschäftigte klagten über finanzielle Nöte

wegen des niedrigen Kurzarbeitergeldes, Defizite beim Arbeitsschutz oder nicht gezahlte Löhne in der Quarantäne ", berichtet Nicklas. In der Baubranche sei es unter anderem um vorenthaltene Corona-Prämien und unbezahlte Überstunden gegangen. Ein weiterer

Schwerpunkt sei das Thema Kinderbetreuung gewesen. " Bauarbeiter , Forstbeschäftigte und Reinigungskräfte können kein Homeoffice machen. Wenn Kitas und Schulen geschlossen sind, wird das für sie besonders zum Problem", so Nicklas. Der Gewerkschafter appelliert an Beschäftigte aus den Branchen der IG BAU , sich auch in Pandemie-Zeiten um ihre Belange zu kümmern und die Hilfe der Gewerkschaft zu suchen. " Arbeitgeber dürfen die Krise nicht als Vorwand nutzen, um das Personal um seine Rechte zu bringen."

Anspruch auf kostenlosen Rechtsschutz haben alle Gewerkschaftsmitglieder. Weitere Infos und Termine gibt es in den IG BAU-Büros Bayreuth (Telefon: 09 21 - 78 77 88 0), Bamberg (Telefon: 09 51 - 212 62), Coburg (Telefon: 095 61 - 88 47 14) und Hof (Telefon: 092 81 -14 29 37). red