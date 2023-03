Zu Geschwindigkeitskontrollen in Kronach :

Um es vorweg zu sagen: Ich bin nicht gegen Geschwindigkeitsmessungen der Polizei . Aber sie müssen Sinn machen.

Am verkaufsoffenen Sonntag in Kronach , 19. März, um 17 Uhr, fuhr ich von der Europabrücke aus mit meinem Pkw in die Pfählangerstraße ein. Ein verkehrsberuhigter Bereich mit 30 km/h. Nach etwa 100 Metern wird laut Verkehrsschild die Pfählangerstraße zur Spielstraße. Ab hier gilt laut Aussage des Polizisten als Höchstgeschwindigkeit 8 km/h. Geblitzt wurde ich mit 22 km/h zum Preis von 30 Euro.

Auf meine Einwand an den höflichen Polizisten , dass der Tacho meines Autos diese Geschwindigkeit nicht anzeigt, bekam ich zur Antwort: Legen Sie den ersten Gang ein und nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal.

Gleich am Montag habe ich diesen Rat des Polizisten ausprobiert. Hinter mir war nur ein Auto . Als uns aber ein Radfahrer überholte, überholte auch das hinter mir fahrende Fahrzeug und zeigte mir den „Scheibenwischer“. Auf der zweiten Fahrt durch die Spielstraße sammelten sich sechs Fahrzeuge hinter mir. Einer begann zu hupen, das Fahrzeug hinter mir gab Lichtzeichen, als ob ich eingeschlafen wäre. Nachdem sich am Ende der Spielstraße ein Platz zum Halten anbot, ließ ich die kleine Kolonne hinter mir überholen. Unschöne Gesten musste ich über mich ergehen lassen, vom mitleidigen Kopfschütteln bis zum Scheibenwischer.

Dennoch wage ich eine dritte Durchfahrt mit Zeugen, und es spielten sich ähnliche Szenen wie bereits beschrieben ab.

Fazit: Sicherlich hat die Polizei nach dem Gesetz richtig gehandelt – aber Theorie und Praxis sehen anders aus. Ich empfehle deshalb den kontrollierenden Beamten, dass sie mit ihrem Privatauto in Zivilkleidung diese Strecke im ersten Gang und mit Standgas befahren und mir ihre Eindrücke zukommen lassen. Als „Verkehrssünder“ ist ihnen ja meine Adresse bekannt.

Zum Abschluss: Bei der „Blitzaktion“ stauten sich die Fahrzeuge so, dass selbst die Besatzung von drei Streifenwagen nicht alle Verkehrssünder anhalten konnte.

Roland Graf

Kronach