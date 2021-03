Das KAB-Bildungswerk bietet am Samstag, 20. März, den kostenlosen Online-Workshop "Rassismuskritisch Denken und Handeln - Kritisches Weiß-Sein". Beginn ist um 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Rassismus ist ein Machtsystem und wir alle sind Teil davon. Menschen werden in (ohn-)mächtigere Positionen versetzt und für einige ist dies offensichtlicher als für andere. Aber was genau ist damit gemeint? Dieser Workshop ist von weißen Menschen für weiße Menschen konzipiert, denn weiße Menschen müssen sich ihrem Standpunkt im System Rassismus bewusst werden. Der Workshop versteht sich als Impuls und erster, wichtiger Schritt auf dem gemeinsamen Weg zu einem rassismuskritischen Denken und Handeln. Referentin ist Madlen Bocklet.

Teilnehmen können alle Interessierten. Anmeldungen werden erbeten bis Mittwoch, 17. März, beim KAB Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, Telefon 0951/91691-16, E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de, Homepage: www.bildungswerk.kab-bamberg.de. Die Seminar-Nummer lautet 2021-824. Den Zugangslink erhalten alle Angemeldeten am Freitag, 19. März, per E-Mail. hs