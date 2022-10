Kilometer für Kilometer werden die stark beschädigten Waldwege im Markt Pressig wiederhergestellt. In guter Zusammenarbeit wurde unter Leitung der Forstassessorin Christin Müller-Lisa, Bürgermeister Stefan Heinlein und der WBV Kronach-Rothenkirchen der Auberg-Rückeweg zwischen Friedersdorf und Buchbach instandgesetzt und wieder begeh- und befahrbar gemacht.

Der Bürgermeister des Marktes Pressig , Stefan Heinlein, dankte bei der Bauabnahme vor Ort für die gemeinschaftliche Waldweginstandsetzung. Zusammen mit dem Markt Pressig gingen die Waldbesitzervereinigung (WBV) Kronach-Rothenkirchen und die Privatwaldbesitzer Hand in Hand, um gemeinsam den defekten und stark ramponierten Auberg-Rückeweg wieder gut begeh- und fahrbar und ansehnlich zu machen.

Die Instandsetzungskosten betrugen für den 1,5 Kilometer langen Weg rund 2200 Euro, welche sich die jeweiligen Anlieger und die WBV anhand des ausgerückten Holzes gerecht aufteilten und somit auch eine nicht alltägliche Finanzierungsvariante ermöglichten.

Beim Holztransport beschädigt

Rückewege sind unerlässlich für eine boden- und bestandsschonende Bewirtschaftung der aufstockenden Waldbestände. Durch den Abtransport großer Holzmassen, auch bei ungünstiger Witterung, war der Weg überhaupt nicht mehr befahrbar. Jetzt beteiligten sich an den Sanierungskosten die Anlieger. So investierte jeder Waldbesitzer und die WBV 0,50 Euro pro abgefahrenen Festmeter. Insgesamt wurden gut 2200 Festmeter Schadholz eingeschlagen und gerückt, und somit wurde auch bei der Finanzierung gemeinsam an einem Strang gezogen. Durch diese offene Zusammenarbeit konnte man mit der Firma Martin Schorn, Windheim, für jeden Nutzer den Verbindungsweg kostengünstig wieder auf Vordermann bringen.

Die Familie Löffler aus Brauersdorf dankte stellvertretend für die Waldbesitzer (Grebner, Schamberger, Gehring und Göllert) für die gute, unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen Kommune, WBV und den Privatwaldbesitzern.

Für Wanderer wieder nutzbar

Damit wurde nicht nur für Waldbesitzer, sondern auch für viele Spaziergänger und Wanderer in diesem Bereich wieder ein Stück Wald- Naherholungsgebiet wanderbarer hergestellt. eh