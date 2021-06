„Hochgelobt und gebenedeit sei das Allerheiligste Sakrament des Altars “ – unter diesem Gedanken feierten die katholischen Christen seit jeher das Fronleichnamsfest. Singend und betend zogen die Gläubigen in langen Prozessionen nach alter Tradition durch die Straßen, um sich viermal um die Altäre zu scharen. Und das war bis vor zwei Jahren so.

Erneut erforderte die Corona-Pandemie ein anderes Fronleichnamsfest, und zwar der Gesundheit wegen. Aufgrund der Auflagen waren Abstand und Mundschutz sowie eine beachtliche Reduzierung der Teilnehmer notwendig geworden.

Nach der Eucharistiefeier im Gotteshaus St. Wolfgang mit Pfarrer Hans-Michael Dinkel – an der Orgel spielte Organist Michael Lutz – trug Diakon Wolfgang Fehn die Monstranz durch die Kirche – begleitet von den Kommunionkindern und Ministranten. In einer bescheidenen, aber feierlichen Prozession zog dann dieser kleine Kreis unter den Klängen der Bergmannskapelle mit dem Dirigenten Matthias Friedrich bis zur nahen Dorflinde und wieder zurück. Die gesangliche Begleitung erfolgte durch Michael Lutz. Am einzigen vor dem Pfarrheim aufgebauten Altar versammelten sich die Gläubigen im Halbkreis bei Einhaltung des Mindestabstandes zum abschließenden Gebet, zu den Fürbitten und zum eucharistischen Segen, den Diakon Wolfgang Fehn im Beisein von Kirchenpflegerin Elvira Ludwig erteilte.

In ihren festlichen Kleidern gaben die Erstkommunikanten mit Tim Zwingmann, Milena Raab, Elias und Simon Theimer, Layla Fröba sowie Zoé Hader einen besonderen Rahmen. Ein Blumenteppich – am Vortag unter der Regie von Sandra Brauer, Günter Hergenröder und Elvira Ludwig angefertigt – schmückte den Fronleichnamsaltar in dieser problematischen Zeit. gf