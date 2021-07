Antizyklisches Handeln in Reinstform – anders kann man die während der Corona-Pause durchgeführten, Renovierungsmaßnahmen der Pressiger Schützen nicht bezeichnen. Mehrere Zehntausend Euro und Hunderte Stunden Eigenleistung machten es möglich, dass in Pressig der wohl modernste Luftgewehrstand des Landkreises steht.

Zehn elektronische Schießstände erlauben es, Wettkämpfe live in der Gaststätte oder sogar im Internet zu verfolgen. Die persönlichen Wettkampf- und Trainingsergebnisse können zur Analyse direkt auf das Smartphone der Schützen übertragen werden. Zudem ist die Anlage auch optimal für das immer populärer werdende Auflageschießen ausgerüstet. Schießsport bis ins hohe Alter ist nun also auch in Pressig möglich. An die Schützenjugend wurde ebenso gedacht. Drei hochmoderne Lichtpunktgewehre erlauben Schießsporttraining ohne Altersgrenzen. Das für Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit hervorragend geeignete Schießsporttraining ist somit in Pressig schon ab acht Jahren möglich.

Für die, die doch lieber „scharf“ schießen, stehen sechs nagelneue Pressluftgewehre für das Jugendtraining und vier Sportgeräte in Erwachsenengröße bereit. Die drei in Pressig tätigen Lizenztrainer stehen allen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite und führen systematisch in den Schießsport ein. Eine energetische Sanierung des Schützenhauses rundet das Paket der Maßnahmen ab. Eine komplette Umstellung der Schießanlagenbeleuchtung auf LED, Wärme- und Schalldämmung der Decke sowie neue Heizungspumpen bringen das gesamte Schießhaus wieder auf den neuesten Stand der Technik.

Für Kinder und Jugendliche (bis 16) ist die Mitgliedschaft bei der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft „Schützenlust 1886“ Pressig kostenlos. Trainingszeit für Kinder- und Jugend: Mittwoch ab 18 Uhr; Allgemeines Training: Freitag ab 19 Uhr. Infos und Kontakt: www.sg-pressig.de oder E-Mail vorstand@sg-pressig.de. red