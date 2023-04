Der Markt Pressig hatte sich am zweiten Umwelttag für die Osterfeiertage herausgeputzt. Bürgermeister Stefan Heinlein freute sich, vor der Kar- und Osterwoche vielen Natur- und Umweltschützern großen Dank für eine beispielhafte Müllsammelaktion sagen zu können. Der Osterhase wird sich über einen sauberen Markt Pressig sehr freuen , rief das Gemeindeoberhaupt den vielen kleinen und großen fleißigen Müllsammlern an der Ladestelle vor dem Rathaus und Kirchvorplatz zu. Es sei wieder ein Beweis dafür, dass „viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern können“.

„Mit der Aktion setzen wir auch ein Zeichen, dass jeder Einzelne aktiv am Umwelt- und Naturschutz mitwirken kann“, so der Bürgermeister . Es war nach der erfolgreichen Aktion im vergangenen Jahr nun die zweite derartige Initiative. Zu dem zweiten Umwelttag hatten sich 104 Kinder und Erwachsene angemeldet. Und er wurde wieder zu einem großen Erfolg für Natur- und Umweltschutz. Plewa dankte allen teilnehmenden Familien, Vereine und Organisationen und besonders dem Organisationsteam mit Mirja und Susanne Heinlein, Christina Kropp und Jürgen Fischer .

Vorbild für die Kinder sein

„Was wir heute tun, entscheidet, wie die Welt morgen aussieht. Und darum wollen wir unseren Kindern ein Vorbild sein“, appellierte der Rathauschef. Er wünscht sich, dass endlich kein Müll mehr unachtsam in die Natur geworfen wird.

Die vielen Freiwilligen trotzten Nässe und Kälte und ließen sich von den widrigen Umständen nicht abbringen, das Gemeindegebiet vom Müll zu befreien. Sogar aus der Nachbargemeinde Stockheim machte sich ein Sammlerteam daran, die Strecke von Neukenroth Richtung Pressig vom Müll zu befreien. Ausgestattet mit Warnwesten, Müllsäcken und Müllgreifern befreiten sie Wiesen, Straßenränder, Radwege, Spielplätze und Grünflächen von rund fünf Kubikmetern Unrat.

Nach getaner Arbeit gab es Bratwürste vom Grill und ein Getränk. Jedes Kind erhielt einen Osterhasen vom Rewe-Markt Steiner in Rothenkirchen. Weiterhin freuten sich die Sammlerinnen und Sammler über eine Blumen- oder Gemüsesaatmischung, welche durch die Firma Karst-Baustoffe aus Kronach gesponsert wurden. Dazu wurden zehn Gutscheine für je einen Obstbaum verlost. eh