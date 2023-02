Der Fahrer eines Audi befuhr am vergangenen Dienstag gegen 18.50 Uhr die Bundesstraße 303 in Fahrtrichtung Johannisthal, als ihm plötzlich auf seiner Fahrbahn ein Pony entgegenlief. Der Autofahrer konnte dem Tier nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Zur Schwere der Verletzung des Tieres gibt es noch keine Angaben. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass weitere Pferde aus einem angrenzenden Stall ausgebüchst waren.

Holzhäcksler wird

nicht geliefert

Ein Mann aus einem Kronacher Ortsteil ist auf einen Betrüger hereingefallen. Er erwarb über eine Internetplattform einen Holzhäcksler und überwies den Kaufpreis in Höhe von knapp 1000 Euro an den vermeintlichen Verkäufer. Allerdings kam es bis dato zu keiner Lieferung der erworbenen Ware. Eine Kontaktaufnahme mit dem Anbieter ist auch nicht mehr möglich.

Frau zahlt für Hocker, bekommt aber nichts

Auf die Lieferung eines Hockers, den eine Frau aus Zeyern über einen Onlineshop erworben hatte, wartet sie bislang noch vergeblich.

Kleinkraftrad in desolatem Zustand

Ein Kleinkraftradfahrer war mit seinem Kleinkraftrad untwerwegs, obwohl es in einem desolaten Zustand war. Am vergangenen Dienstag, gegen 13.30 Uhr wurde der Fahrer in Bereich des Hussitenplatzes in Kronach einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden mehrere technische Veränderungen am Fahrzeug des jungen Mannes festgestellt, welche vermuten ließen, dass die Fahrerlaubnis nicht ausreicht.