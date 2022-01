Ihren VW-Bus parkte eine Frau am Donnerstag zwischen 11 und 11.10 Uhr am Kirchplatz in Unterrodach gegenüber einer dortigen Metzgerei. In der kurzen Zeit beschädigte ein unbekannter Fahrer den geparkten Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Geschädigten ist ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen weißen Kastenwagen der Marke Ford samt Anhänger gehandelt haben. Zeugen werde gebeten, sich mit der Polizei in Kronach, Telefonnummer 09261/5030, Verbindung zu setzten.