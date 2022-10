Zwei unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend in ein Elektronikgeschäft in Kronach ein und entkamen in einem weißen Lieferwagen. Die Kronacher Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher kurz nach 19.30 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Elektrofachgeschäft in der Bamberger Straße. Im Gebäude durchwühlten sie sämtliches Mobiliar und entwendeten elektronische Geräte sowie Bargeld aus den Kassen. Beim Verlassen des Geschäfts gegen 19.55 Uhr konnten die zwei Täter dabei beobachtet werden, wie sie in nördliche Richtung davonfuhren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Ermittler fragen:

Wer hat am Donnerstagabend, zwischen 19.30 und 19.55 Uhr, verdächtige Personen in der Bamberger Straße beobachtet? Wer hat den weißen Lieferwagen in der Bamberger Straße oder in der näheren Umgebung gesehen und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder zu den Insassen machen? Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 in Verbindung zu setzen. pol