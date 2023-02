Die Spielgemeinschaft zwischen dem FSV Ziegelerden , dem VfR Johannisthal II und neuerdings auch dem SV Seelach hat sich bewährt. Aktuell steht man mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze der A-Klasse. Dies machten Vorsitzender Andreas Roth und Spielleiter Steffen Schönbrunn bei der Hauptversammlung im Sportheim deutlich.

Verstärkt hat der FSV auch seine Aktivitäten im Nachwuchsbereich. Auf Initiative von Michael Deuerling bot man ein Schnuppertraining für Kinder von vier bis sechs Jahren an, zu dem 17 Jungen und Mädchen kamen. Jetzt könne man für die Gruppe auch Hallentraining in Gehülz anbieten, berichtete Betreuer Michael Schulz . Ziel sei es nun, eine Mannschaft in den Spielbetrieb zu bringen.

Neben dem Sportbetrieb bietet der FSV auch zahlreiche gesellige Veranstaltungen an. Andreas Roth blickte auf das Sportfest Anfang Juni sowie die Aktivitäten zur Kirchweih im Oktober zurück. Weiter habe der Verein am Jahresanfang Christbäume gesammelt, die am Ostersonntag verbrannt werden sollen.

Notwendig sind immer wieder Arbeitseinsätze, um das Sportgelände in einem Top-Zustand zu halten. Hier bedankte sich der Vorsitzende vor allem bei Karlheinz Deuerling. Geplant sei die Installation eines 30.000-Liter-Tanks für die Bewässerung mit Regenwasser.

Steffen Scheler konnte auf gute Finanzen verweisen. Matthias und Michael Schulz bestätigten ihm eine einwandfreie Buchführung. Zu neuen Kassenprüfern wurden Georg Schirmer und Jens Möckel gewählt.

Für 25 Jahre Treue wurden Sebastian Graf, Christian Kapfhammer, Benjamin Klier, Klaus Noak, Dominik Schirmer, Michael und Sebastian Schulz sowie Ralf Völkl geehrt. Seit 40 Jahren ist Herbert Schmitt dabei, seit 70 Jahren Horst Schramm. vz