"Die Festung rockt", das Festival des Jugendzentrums Struwwelpeter in Kronach , zog in den letzten Jahren 2700 Besucher in den äußeren Wallgraben der Festung . Das Festival hat sich damit zu einem der größten eintägigen Festivals im Raum Oberfranken und Südthüringen entwickelt. Zum 13. Mal sollten schon am 23. Mai 2020 im hohen Norden Oberfrankens die Mauern einer historischen Festungsanlage , der Festung Rosenberg in Kronach erbeben. Die Corona-Pandemie machte den Festivalfans allerdings einen Strich durch die Rechnung.

"Plan B" ist die Verschiebung des Festivals auf 28. und 29. Mai 2021. Als besonderes Dankeschön an die Fans entschied der Struwwelpeter Kronach , dass alle 1400 Fans, die bereits ihr Ticket für 2020 hatten, einen weiteren Festivaltag geschenkt bekommen. 2021 ist das Festival erstmals zweitägig geplant. Wer ein Ticket für "Die Festung rockt 2020" hat, erhält am Freitag freien Eintritt.

Schon 2007 in Kronach dabei

Am Wochenende enthüllte das Festival nun seine Headliner für den besagten Festival-Freitag. Headliner werden "Sondaschule" sein, die schon beim ersten "Die Festung rockt"-Festival im Jahr 2007 dabei waren und das Festival seitdem schon drei Mal besucht haben. Die letzten beiden Studioalben der Band erreichten die Top Ten der deutschen Charts, bei "Rock im Park" und "Rock am Ring" standen sie bereits auf der Hauptbühne. Co-Headliner am Freitag werden "Dritte Wahl" sein. Die Band aus Rostock gilt als Urgestein der deutschen Punkrockszene und begeisterte schon bei "Die Festung rockt 2016" mit einem mitreißenden und atmosphärischen Auftritt die Fans.

Doch was ist der "Plan C", wenn das Festival auch 2021 wegen Corona nicht stattfinden kann? Auch darauf geben die Festivalmacher nun eine Antwort. Das Festival wird dann abermals auf den 27. und 28. Mai 2022 verschoben. Die Karten für 2020 und 2021 behalten dann für 2020 Gültigkeit.

Der Leiter des Struwwelpeter Kronach und damit der Verantwortliche für das Festival, Samuel Rauch, sagt dazu: "Die Besucher, aber auch wir als Veranstalter brauchen Planungssicherheit. Diese haben wir mit der Lösung geschaffen. Wer sich Tickets für 2021 kauft, kann sich sicher sein, dass das Festival entweder im Mai 2021 oder im Mai 2022 mit allen oder fast allen angekündigten Bands stattfindet." Natürlich sei es immer möglich, dass eine Band absagt. Bisher hätten aber alle Bands , die für 2021 angekündigt sind, auch für 2022 bereits zugesagt.

Karten gibt es im Internet und in Kürze an allen Vorverkaufsstellen, die derzeit nicht wegen der Pandemie geschlossen sind. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen, weil das Festival in den letzten Jahren immer ausverkauft und ja bereits 1400 Karten für 2020 verkauft waren. Es gibt also nur noch 1300 Karten für den Freitag und den Samstag.

Treues Publikum

"Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ein so treues Publikum haben und wir nur ganz wenige Rückgaben von Festivaltickets für das Jahr 2020 hatten. Das zeigt auch eine hohe Wertschätzung des Publikums gegenüber unserem Festival", sagt Samuel Rauch. Der günstige Ticketpreis , die außergewöhnliche Atmosphäre, das freundliche Team und natürlich ein außergewöhnliches Line-Up machen "Die Festung rockt" zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Neben dem Open-Air-Spektakel wird das Festival auf der Festung übrigens auch ein groß angelegtes kulturpädagogisches Projekt: Über hundert ehrenamtliche Jugendliche planen und gestalten das Festival von der Bandauswahl über die Plakatgestaltung bis zur Bandbetreuung mit. red