Seit wenigen Tagen ist die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Küpser Hallenbades am Netz, teilt der Markt Küps in einer Pressemitteilung mit. Fortschritte machen auch die Klempnerarbeiten am Neubau der Grundschule.

Genug Platz für Speicher

Im Zuge des von der Regierung von Oberfranken geförderten Energiecoachings hat die Marktgemeinde schon vor längerer Zeit beschlossen, auf dem Dach der Schule eine Photovoltaikanlage zu errichten. Aufgrund der Vorgaben für die Direktvermarktung wurde gemeinsam mit der Energieagentur Oberfranken die Deckelung der Solarfläche auf 99 kWp vorgenommen. Damit leistet die Anlage mehr, als die Schule selbst an Strom benötigt, der Eigenverbrauchsanteil beträgt 57 Prozent. Die vorhandene Trafostation wurde in diesem Zuge erneuert. Platz für die Installation eines von der Marktgemeinde gewünschten Stromspeichers steht dabei ausreichend zur Verfügung.

Auch eine Ausweitung der PV-Anlage ist bei steigendem Stromverbrauch mittelfristig denkbar.

Die Kosten für die Photovoltaikanlage liegen bei rund 130.000 Euro. red