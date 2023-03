Die SPD-Kreistagsfraktion hat beantragt, im Landkreis Kronach einen Pflegestützpunkt zu schaffen, denn hierfür sieht man – auch aus der positiven Erfahrung in anderen Landkreisen – einen großen Bedarf. Der Landkreis Kronach weist bayernweit einen der höchsten Anteile Pflegebedürftiger an der Bevölkerung aus. Über 5000 Menschen, also rund acht Prozent der Landkreisbevölkerung, beziehen Leistungen der Pflegeversicherung , und es ist davon auszugehen, dass dieser Anteil sogar noch deutlich steigen wird.

Bei einem Treffen mit der SPD-Kreistagsfraktion erläuterte AOK-Direktor Christian Grebner das Konzept der Pflegestützpunkte, die nach dem Sozialgesetzbuch als wohnortnahe Anlaufstelle für alle Rat- und Hilfesuchenden eine neutrale und anbieterunabhängige Beratung bieten. Hierzu sollen sie die bestehenden Hilfsange-bote und Anbieter im Pflegebereich, beispielsweise auch die Sozialdienste an den Kliniken, vernetzen.

In Coburg gibt es bereits seit 2010 einen Pflegestützpunkt von Stadt und Landkreis. „An ihn wenden sich pro Jahr rund 700 Hilfesuchende“, berichtete der AOK-Direktor. Dies zeige den hohen Beratungsbedarf, den es in der Bevölkerung gebe.

Angesichts der demografischen Entwicklung im Kreis Kronach könne deshalb auch hier ein Pflegestützpunkt sinnvoll sein und das bereits bestehende Angebot der Pflegeberatung gezielt ergänzen. vz