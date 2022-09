Viel zu schade zum Wegwerfen sind viele Pflanzen und Sträucher , die im Herbst aus dem eigenen Garten entfernt werden sollen. Denn viele, die Gärten anlegen oder umgestalten wollen, würden sich über manche Gewächse, die sie geschenkt bekommen, sehr freuen. Ähnliches gilt auch für Blüh- und Blattpflanzen, für die man in der Wohnung keinen Platz mehr hat.

Treffpunkt am Kompostplatz

Deshalb veranstaltet die SPD Friesen am morgigen Samstag, 17. September, wieder eine Pflanzentauschbörse in Glosberg am Kompostplatz Diller. Zwischen 13 und 15 Uhr können alle Garten- und Blumenliebhaber ihre nicht mehr benötigten Pflanzen aus Haus und Garten, möglichst mit einem botanischen Namensvermerk versehen, vorbeibringen. Natürlich können die Besucher die angelieferten Gewächse kostenlos mit nach Hause nehmen.

Erfahrungen austauschen

Auch der Erfahrungsaustausch und die Gemütlichkeit bei Kaffee und Kuchen sowie anderen Getränken soll nicht zu kurz kommen. Ferner stehen selbst gemachte Marmeladen zur Verkostung und in beschränktem Umfang auch zum Mitnehmen bereit.

Das alles gibt es an diesem Nachmittag wieder gratis, wobei eine kleine Spende zur Deckung der Unkosten nicht abgelehnt wird. red