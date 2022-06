Der Pfarrsaal wurde von Juli 2019 bis März 2020 mit regionalen Firmen und der Hilfe vieler ehrenamtlicher Arbeitsstunden grundsaniert. Nun erfolgte die Segnung durch Pfarrer Detlef Pötzl. Dieser freute sich über die gelungene Sanierung des Saales.

Kirchenpfleger Matthias Beetz ging in seiner Ansprache auf das Gebäude ein. Seine Zeitreise führte zurück ins Jahr 1956, als dem damaligen Kindergarten die kirchliche Weihe gegeben wurde. Später kam eine Station der Franziskusschwestern von Vierzehnheiligen dazu. Den Kindergartenbau verdankte die Gemeinde Wickendorf in erster Linie der Schaffenskraft ihres damaligen Kuraten Adam Wolf sowie der Spendenfreudigkeit und Tatkraft aller Bürger.

Mitte der 90er Jahre gab es Planungen, den Saal zu unterteilen, um einen modernen Kindergarten zu installieren. Die Räumlichkeiten wären dann nicht mehr für Veranstaltungen nutzbar gewesen. Die damalige Kirchenverwaltung konnte das verhindern und die ehemalige Schwesternwohnung zum modernen Kindergarten umbauen.

In den letzten Jahren kam in der Kirchenverwaltung immer wieder das Thema einer Sanierung des Pfarrsaals auf die Tagesordnung. Architekt Oliver See machte hierfür schließlich innovative Vorschläge.

In der Bauzeit wurde eine neue Pelletheizung als Ersatz für die alte Ölheizung installiert. Die massiven Rippenheizkörper wurden demontiert und durch eine Deckenheizung ersetzt. Die Saalbeleuchtung und die Bühne wurden technisch sowie optisch auf den neuesten Stand gebracht. Neue Bodenbeläge und die Rhombusverschalung der Bühnenwand vermitteln nun eine angenehme Atmosphäre. Die erweiterte Küche und der neu gestaltete Eingangsbereich werden den heutigen Anforderungen an einen modernen Veranstaltungsraum gerecht. Den Pfarrsaal kann man für Veranstaltungen wie Geburtstage, Hochzeiten, Taufen oder Ehejubiläen mieten. „Hier ist ein Ort, der Menschen zusammenführt und somit die Lebensqualität in Wickendorf verbessert“, sagte Beetz.

Die Gesamtkosten der Renovierung mit eingerechneter Eigenleistung betrugen 186.000 Euro. Vom Ordinariat hat man einen Zuschuss von 103.000 Euro erhalten. Ein Dank ging an die Stadt Teuschnitz , die die Sanierung mit 1000 Euro bezuschusste. ut