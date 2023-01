Gut ausgebildete und loyale Mitarbeiter sind die Basis jedes unternehmerischen Erfolgs . Eine Reihe solcher verdienter Beschäftigter, die dem Werk in Haßlach bei Teuschnitz teilweise schon bis zu 40 Jahre die Treue halten, konnte kürzlich die Firma „Petz Industries“ ehren.

Geschäftsführer Rolf Petz meinte, die Jubilare zeichne neben ihrer hohen Qualifikation und Erfahrung auch die Bereitschaft aus, sich immer für Neues zu öffnen und dieses aktiv mit voranzutreiben. Nur wer auf diese Tugenden bauen könne, habe die Chance, im Wettbewerb auf internationaler Ebene zu bestehen.

Das Mittelstandsunternehmen entwickelt und produziert Kunststoffteile, Baugruppen und komplette elektrotechnische Produkte – unter anderem für die Zukunftsbranchen Medizin, Automotive, industrielle Elektrotechnik und Photovoltaik. Das anhaltende Wachstum erlaubte dem Unternehmen gerade in der jüngeren Vergangenheit hohe Investitionen sowohl in bauliche Maßnahmen als auch in bewegliche Güter.

Die Geehrten

Ausgezeichnet für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Artur Harutyunyan, Reiner Friedrich, Manuel Schneider, Kevin Förtsch, Manfred Gremer, Stefanie Scherbel, Heike Andersen-Löffler, Markus Müller, Christian Beez, Manuela Raab, Kerstin Gerlach, Sandro Dörfler, Katja Förtsch, Ulrike Brückner, Marion Hübner, Sandra Witzgall, Christiane Stadelmann, Simon Jaensch, Jens Sachar, Ramona Neubauer, Jürgen Böhm, Tommy Zinner; für 20 Jahre: Walburga Schmidt, Bernd Tandler, Thomas Engel, Eveline Ströhlein; für 25 Jahre: Reiner Schmidt , Wolfgang Porzelt; für 30 Jahre: Iris Schirmer, Jochen Ströhlein, Thomas Hertel, Frank Greser; für 35 Jahre: Iris Thomas, Volker Neubauer, Joachim Förtsch, Clemens Neubauer, Eva-Maria Büttner; für 40 Jahre: Astrid Hirschke und Harald Martin. hs