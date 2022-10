Bei der Dekanatssynode gab es auch Infos zu Personalien. In einem feierlichen Gottesdienst wird Dekanatsjugendreferent Erich Gahnz am 17. Dezember um 17 Uhr in den Ruhestand verabschiedet. Im Gottesdienst am 6. November um 9.45 Uhr (beide in der Christuskirche Kronach) wird der neue Dekanatskantor, Micha Haupt, eingeführt.

Anfang Juli wurde der langjährige kirchliche Verwaltungsleiter, Martin Pietz, verabschiedet. Er wechselt in das Kirchengemeindeamt Fürth. Zuständig für das Dekanat Kronach-Ludwigsstadt ist seitdem das Kirchengemeideamt Coburg. Dessen Leiter, Diakon Rainer Mattern, stellte sich bei der Dekanatssynode vor. hs