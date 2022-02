Die Nachricht von einem Brand am Hirtengraben ging am Sonntag gegen 2.30 Uhr bei der Kronacher Polizei ein. Im Bereich der Baustelle für den neuen Kindergarten hatte aus bislang unbekannten Gründen eine Holzpalette Feuer gefangen. Die Feuerwehr Küps löschte die Flammen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09261/503-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.