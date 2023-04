Es ist schon Tradition , dass der Seniorenclub an Ostern Geschenke verteilt. Und es ist auch Tradition , dass sich Karin Schmitt hier jedes Jahr mit vollem Einsatz engagiert. Und es ist ebenfalls Tradition , dass sie ihre kleinen Kunstwerke aus Holz an den Seniorenclub spendet. Hierfür gab es ein ganz herzliches Vergelt’s Gott von der Vorsitzenden Rosi Hentschel.

In diesem Jahr waren es aus Holz gefertigte Ei-Silhouetten mit einem Schmetterling, das Ganze auf einem kleinen Holzsockel, geschmückt mit Buchs und Palmkätzchen. 47 Stück hat Karin Schmitt gefertigt und zusammen mit Rosi Hentschel in der Pfarrkirche St. Thomas in Wallenfels vor dem Altar aufgebaut. Dort wurden sie geweiht und werden nun an die Männer und Frauen des Seniorenclubs verschenkt. Die liebevollen Arbeiten von Karin Schmitt finden sich bereits in vielen Häusern in der Stadt. So gab es bereits kleine Osterhasen , aber auch Weihnachtsgeschenke wie den „Engel der Hoffnung“ und den „Stern mit dem Engel der Hoffnung“, die durch Stadt und Pfarrei an alle Einwohner über 80 Jahren verteilt worden sind.

Auch Karin Schmitt ist so ein „kleiner Engel der Hoffnung“, meinte Rosi Hentschel, denn nicht nur, dass sie die Geschenke an den Seniorenclub spendet, nein, auch der Erlös, den sie beim Verkauf ihrer Holzarbeiten bei den Feierabendmärkten in der Stadt erzielt, kommt dem Seniorenclub zugute.

Susanne Deuerling