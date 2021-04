An Ostern eine Freude machen, das wollten die Verantwortlichen des Seniorenclubs Wallenfels . Und so beschenkten sie ihre Mitglieder, zahlreiche Männer und Frauen , mit einem fröhlich-bunten Blumenstock, geschmückt mit einem Schokoladenosterhasen und liebevollen Ostergrüßen.

Möglich gemacht hatte das Steffi von "Steffis Getränkemarkt" aus Wallenfels , die das ganze Jahr über nebenbei gebrauchte Bücher für einen guten Zweck verkauft. In diesem Jahr dachte sie dabei an den Seniorenclub, denn gerade in dieser schweren Coronazeit seien die älteren Menschen ja meist zu Hause, und es fehlten ihnen die Kontakte, ja, sie drohten fast zu vereinsamen, erklärte Steffi ihr Motiv. Die Idee, den alten Menschen etwas zu schenken, kam beim Helferteam des Seniorenclubs natürlich gut an. Liebevolle Geschenke wechselten nun von Helfer zu Senioren, und die älteren Menschen waren sichtlich erfreut über diese nette und großzügige Geste. sd