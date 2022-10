Karl-Heinz Hofmann

Der Förderverein Kirchenmusik Mariä Geburt Glosberg lädt zum Konzert am Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr in die Wallfahrtskirche Glosberg ein. Der künstlerische Leiter des Fördervereins, Organist und Chorleiter Roberto Seidel aus München, hat Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy ausgewählt, da die Musikwelt am 4. November des 175. Todestags des Komponisten gedenkt.

Es werden Arien aus den Oratorien „Elias“ und „Paulus“ sowie weitere geistliche Lieder interpretiert. Der gebürtige Kronacher Roberto Seidel wird klangvolle Orgelkompositionen ausgewählter Werke als Hommage an Mendelssohn- Bartholdy spielen.

Musik studiert

Für Gesangsbeiträge konnte der musikalische Leiter die Mezzosopranistin Patricia Osei Kofi gewinnen. Die ghanaisch-deutsche Sängerin studierte Gesang bei Andreas Schmidt und Margret Trappe-Wiel an der Hochschule für Musik „Carl-Maria von Weber“ in Dresden. Sie ist Preisträgerin des internationalen Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg sowie Stipendiatin der Richard-Wagner-Stiftung.

Das musikalische Programm wird ergänzt mit Texten von Pater Anselm Grün zum Thema „Engel“, die von Martina Stumpf, Annette Urban und Kerstin Kopp vorgetragen werden. Ferner wird eine Ausstellung zum Thema „Begegnung“, mit Gemälden der Kronacher Malerin Mirjam Gwosdek bereichert.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Nach dem Konzert besteht Gelegenheit zu einem kleinen Umtrunk.