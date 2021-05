Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken (Außenstelle) hat sich im Rahmen des Projektes „Leben mit Demenz in der Kommune“ gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft Selbsthilfe Demenz und der Barmer zum Ziel gesetzt, Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen. Ein Baustein ist das Angebot einer kostenlosen Online-Schulung „Hilfe beim Helfen“ mit der Referentin Martha Link, Alzheimer Gesellschaft Regionalgruppe Hof/Wunsiedel. Die Schulung mit 16 Unterrichtseinheiten zu 60 Minuten wird an fünf Tagen angeboten. Die Termine sind vom 7. bis 10. Juni, von 18 bis 21 Uhr und am 11. Juni, von 17 bis 21 Uhr. Nähere Einzelheiten zum Kurs sind unter dem Link: https://www.alzheimer-bayern.de/images/downloads/wir_fuer_sie/angehoerige/BAlzG_Hilfe-beim-Helfen_download.pdf zu finden. Interessierte können sich per E-Mail unter hopperdietzel@demenz-pflege-oberfranken.de anmelden. red