Die VHS bietet in der kommenden Woche folgende Online-Kurse an: "Spanisch Konversation online" beginnt am Dienstag, 9. Februar, um 17 Uhr. Im Kurs "Malen mit Wasserfarbe" geht es um Fernweh. Beginn ist am Dienstag, 9. Februar, 18.30 Uhr. "Wer regelt meine Angelegenheiten, wenn ich es nicht mehr kann?" Mit dieser Frage beschäftigt sich der Vortrag "Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung" am Dienstag, 9. Februar, ab 19 Uhr. Im Vortrag " Beethoven - zum Einstieg" verfolgt Matthias Scherbaum Grundlinien und charakteristische Elemente der Werke Beethovens am Mittwoch, 10. Februar, 18 Uhr. Der Kurs "Autogenes Training" beginnt am Donnerstag, 11. Februar, um 18.30 Uhr. Anmeldung unter 09261/6060-0 oder auf vhs-kronach.de. Zugangsdaten kommen per E-Mail . red